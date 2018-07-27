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Почему беспилотник-разведчик почти нельзя сбить
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Почему беспилотник-разведчик почти нельзя сбить 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Некоторые эксперты полагают, что сейчас в мире разворачивается новый этап холодной войны. Разведывательная активность в воздушном пространстве нарастает с каждым месяцем.
Сегодняшние самолеты-шпионы сильно отличаются от тех, что были в небе 30-40 лет назад. Они совершеннее, незаметнее и летают тише и выше, чем раньше — это делает их почти недоступными для перехвата силами ВВС России. Впервые беспилотные разведчики были замечены в 2015 году.
Дроны RQ-4 Global Hawk появлялись над Черным морем — эти аппараты, базирующиеся на итальянской авиабазе Сигонелла, могут выполнять очень длинные перелеты. Современные модификации RQ-4 Global Hawk поднимаются на 18 километровую высоту и способны патрулировать небо в течение 30 часов. За это время можно сделать детальное изображение площади в 140 тысяч квадратных километров, что более чем достаточно для разведки квадрата местности.
Проблема в том, что над Черным морем Россия может отправить на перехват только машины Су-30, чей потолок 17,3 километра, тогда как потолок RQ-4 Global Hawk составляет 18 километров.
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