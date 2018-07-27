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На инвентаризацию бесхозных электросетей Сатки направлено 8 миллионов
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На инвентаризацию бесхозных электросетей Сатки направлено 8 миллионов 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Глава региона Борис Дубровский распорядился выделить из областного бюджета 8 миллионов рублей на завершение инвентаризации бесхозяйных электросетей Саткинского района, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на пресс-службу губернатора Челябинской области.
Сегодня на территории Саткинского муниципального района находится свыше 400 бесхозных сетевых объектов, преимущественно в Бакальском и Сулеинском городских поселениях. До конца 2018 года, после проведения инвентаризации, они отойдут муниципалитету, а затем будут переданы в собственность ПАО «Россети». Не имеющие собственника энергообъекты ветшают и представляют реальную угрозу безопасности населения. Их также часто используют для незаконных врезок и хищения электроэнергии. Пока поселения Саткинского района занимаются оформлением правоустанавливающих документов все бесхозные объекты обслуживаются МУП «Горэлектросеть».
По словам начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района Марины Лобко, в ближайшее время будет объявлен аукцион на право подготовки технических планов и паспортов бесхозных энергообъектов. Затем все они будут поставлены на учет в управлении Федеральной службы государственно регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области в качестве бесхозного имущества. После того, как право собственности будет закреплено судебным решением, эти объекты будут считаться муниципальной собственностью, и их смогут передать в обслуживание ПАО «Россети».
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