Около места ярмарок на Инженерной оборудуют парковку

Администрация города напоминает о проведении электронного аукциона для определения подрядчика на выполнение работ по благоустройству этого участка.

Проект по строительству паркинга возле площадки для проведения сезонных ярмарок реализуется в рамках программы поддержки местных инициатив. Предусмотрено асфальтирование парковочной зоны и обустройство тротуара возле ярмарочной территории. Стоимость работ, которые необходимо завершить до 14 сентября, 1 608 665 рублей.

Заявки для участия в аукционе принимаются до 31 июля.