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Около места ярмарок на Инженерной оборудуют парковку
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Около места ярмарок на Инженерной оборудуют парковку 

Карельские вести 1 час назад
Администрация города напоминает о проведении электронного аукциона для определения подрядчика на выполнение работ по благоустройству этого участка.
Проект по строительству паркинга возле площадки для проведения сезонных ярмарок реализуется в рамках программы поддержки местных инициатив. Предусмотрено асфальтирование парковочной зоны и обустройство тротуара возле ярмарочной территории. Стоимость работ, которые необходимо завершить до 14 сентября, 1 608 665 рублей.
Заявки для участия в аукционе принимаются до 31 июля.
По материалам: ptzgovorit.ru
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