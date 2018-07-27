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ВКонтакте запускает офлайн-платежи с кэшбэком 20%
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ВКонтакте запускает офлайн-платежи с кэшбэком 20% 

Ferra.ru 2 часа назад
Фото: Sostav.ru
На фестивале VK Fest, который пройдёт 28 и 29 июля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга, команда социальной сети ВКонтакте впервые протестирует платежи в офлайне с помощью VK Pay.
Пользователи VK Pay смогут оплатить покупки прямо с телефона и получить за это кешбэк 20%. Это первый выход платформы социальной коммерции в офлайн.
Часть магазинов и заведений, которые представят свои товары на фестивале, будут принимать оплату через VK Pay: VK Shop, ОбедБуфет, Якитория и Mojo, Суши шоп, Пончкофф, Сюрприз Бокс, Demeter и другие точки продаж.
Также специально для пользователей VK Pay в зоне VK Team будут установлены специальные боксы для хранения вещей. А все, кто подключит VK Pay, получат набор наклеек с символом VK Fest Дигги.
Платформа социальной коммерции VK Pay запустилась в конце июня. С её помощью можно покупать и продавать товары и услуги в сообществах ВКонтакте. В отличие от других платёжных сервисов, для покупателя в VK Pay комиссия за ввод, вывод и перевод средств отсутствует.
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