Российские депутаты упростили правила сноса «самостроя»

Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, упрощающий процедуру сноса незаконных объектов на землях под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Текст документа размещен на сайте федерального парламента.

Необходимость поправок в Градостроительный кодекс РФ , по мнению депутатов, вызвана несовершенством действующей нормативной базы. В частности, она не предусматривает контроля органов Госжилстройнадзора при строительстве объектов ИЖС, блокированных и многоквартирных жилых домов высотой ниже 3 этажей, а также отдельно стоящих объектов капстроительства высотой не более 2 этажей и общей площадью не более 1 500 квадратных метров.

Чтобы устранить эту коллизию, новый закон предлагает наделить органы государственного строительного надзора правом проведения проверок таких объектов при поступлении информации о нарушениях предельных параметров разрешенного строительства, допущенных при их возведении.

Закон предлагает наделить органы Госжилстройнадзора правом проведения проверок объектов на ИЖС при поступлении информации о нарушениях, допущенных при их возведении

В документе дано точное определение, что такое «самовольная постройка». Это «здание, сооружение или другое строение, возведенные или созданные на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные или созданные без получения на это необходимых в силу закона согласований, разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил».

При этом делается важное уточнение: постройка считается самовольной, «если разрешенное использование земельного участка, требование о получении соответствующих согласований, разрешений и (или) указанные градостроительные и строительные нормы и правила установлены на дату начала возведения или создания самовольной постройки и являются действующими на дату выявления самовольной постройки».

Кроме того, закон уточняет понятие «снос», определяет пакет документов, необходимых для этой процедуры, и список хозяйствующих субъектов, имеющих право ее производить. Согласно поправкам в Градкодекс, такие работы вправе выполнять только индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся членами саморегулируемых организаций в области строительства.

Российским дачникам закрутят гайки

Также устанавливается механизм прекращения прав на земельный участок с самовольной постройкой, если владелец не исполнил предписание о сносе либо о приведении объекта в соответствие с установленными требованиями. В частности, Земельный кодекс РФ дополняется статьей, регулирующей порядок отчуждения, прекращения права владения или бессрочного пользования таким участком в случае возведения на нем самовольной постройки.

Стоит напомнить, что это не единственная законодательная новелла в сфере индивидуального жилищного строительства, предложенная депутатами Госдумы за последнее время. Так, в октябре 2017 года Минстрой России установил «потолок» по высоте индивидуальных жилых домов — не более 20 метров. А если площадь такого дома превышает 500 квадратных метров, застройщику следует разработать проект и отдать его на экспертизу.

Кроме того, в марте 2018 года должны были вступить в силу изменения в закон о дачной амнистии (№ 93-ФЗ). Согласно этим поправкам, начиная с 1 марта для регистрации права на жилое строение, возведенное на землях ИЖС, потребуется предоставить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Однако президент РФ Владимир Путин внезапно решил продлить дачную амнистию до марта 2020 года. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», это решение вызвано тем, что на данный момент порядка миллиона граждан России не успели воспользоваться облегченным режимом регистрации дачной недвижимости.

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