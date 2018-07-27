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Конфликт на рынке в Оренбурге закончился стрельбой
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Конфликт на рынке в Оренбурге закончился стрельбой 

Вести.Ru 50 минут назад
Фото: Вести.Ru
Торговец оптового рынка в Оренбурге, исчерпав запас аргументов в споре с конкурентом, пустил в ход сначала кулаки, а потом и травматический пистолет. Развязка конфликта попала в объектив камеры наблюдения.
У входа на рынок «Петровский» мужчины сошлись днем 26 июля. Что стало причиной ссоры, представители регионального управления МВД не уточняют, отмечая лишь, что обе стороны конфликта являются уроженцами одной из стран ближнего зарубежья. Взяв верх в драке, победитель выхватил оружие и несколько раз выстрелил в своего противника.
Пострадавшего доставили в больницу, а спустя пару часов задержали стрелка, которому теперь грозит до двух лет лишения свободы по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
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