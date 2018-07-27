Ещё
Школа ухода за тяжелобольными появилась в Нижневартовске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школа ухода за тяжелобольными появилась в Нижневартовске 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Зачастую «сиделкам» для тяжелобольных людей становятся их близкие люди, однако они, как правило, оказываются далёки от медицины и вынужденные учиться буквально на ходу. Эту проблему решили сотрудники паллиативного отделения Нижневартовской окружной больницы № 2 и создали для жителей города Школу ухода за тяжелобольными.
Занятия посвящены основам правильного ухода за лежачими больными. Так, врачи и медсестры рассказывают югорчанам о «Контроле жизненно-важных функций», «Санитарно-гигиенических процедурах», а также «Кормлении и введении лекарств». Именно на эти три части делится базовый курс, который содержит не только теорию, но и набор наглядных пособий для практических занятий.
По словам Елены Кислой, старшей медсестры гастроэнтерологического отделения Нижневартовской окружной больницы, процедуры эти, казалось бы, несложные. Но если они выполнены неверно, состояние больного может ухудшиться, могут быть спровоцированы пролежни, контрактура, вывихи и даже пневмония. Знания основ патронажного ухода помогут не получить травму и самим «сиделкам». Научившись правильно пересаживать больного, они не повредят себе спины. А грамотный уход для пациента всегда только полезен и поддерживает его жизненный тонус.
АиФ Югра: последние новости
Югорчане все чаще страхуют жизнь, здоровье и имущество в ГСК «Югория» В Югре в эти выходные пройдут митинги Дан старт второй историко-краеведческой викторине «Города Югры»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий454
Мать убитой в Серпухове девочки впала в кому от горя62
В России взлетят цены на ЖКХ678
В Крыму нашли ядерное оружие102
Кобзон находится в реанимации14
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Общество
05:30
«Яндекс» слил в Сеть зарплаты россиян
Интернет Наука и техника
00:54
Полицейские отправили россиянина в кому из-за стакана
Криминал Происшествия
05:40
В плоскую Землю поверили около 4 млн россиян
Общество Социология
03:44
Пенсионерка отдала несуществующему внуку 200 тыс. рублей
Криминал Происшествия
01:23
Сотни мигрантов прорвались в Испанию
В мире Европа
00:49
Лидера ОПГ застрелили во время вечеринки
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение