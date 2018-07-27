Школа ухода за тяжелобольными появилась в Нижневартовске

Зачастую «сиделкам» для тяжелобольных людей становятся их близкие люди, однако они, как правило, оказываются далёки от медицины и вынужденные учиться буквально на ходу. Эту проблему решили сотрудники паллиативного отделения Нижневартовской окружной больницы № 2 и создали для жителей города Школу ухода за тяжелобольными.

Занятия посвящены основам правильного ухода за лежачими больными. Так, врачи и медсестры рассказывают югорчанам о «Контроле жизненно-важных функций», «Санитарно-гигиенических процедурах», а также «Кормлении и введении лекарств». Именно на эти три части делится базовый курс, который содержит не только теорию, но и набор наглядных пособий для практических занятий.

По словам Елены Кислой, старшей медсестры гастроэнтерологического отделения Нижневартовской окружной больницы, процедуры эти, казалось бы, несложные. Но если они выполнены неверно, состояние больного может ухудшиться, могут быть спровоцированы пролежни, контрактура, вывихи и даже пневмония. Знания основ патронажного ухода помогут не получить травму и самим «сиделкам». Научившись правильно пересаживать больного, они не повредят себе спины. А грамотный уход для пациента всегда только полезен и поддерживает его жизненный тонус.