Старый логотип ХК «Адмирал» могут арестовать за долги

Судебные приставы намерены арестовать старый логотип приморского хоккейного клуба «Адмирал» за долги, сообщает ИА « Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Sports.ru . В клуб поступило требование предоставить информацию о том, кому принадлежит торговая марка. После этого логотип команды — якорь может быть арестован, а затем выставлен на торги федеральным агентством по управлению государственным имуществом.

В качестве причины в требовании указана неуплата страховых взносов в Пенсионный фонд. Долг по состоянию на ноябрь 2016 года превысил 26 млн рублей. Помимо сведений о логотипе, приставы запросили информацию о продаже билетов и абонементов, а также о контрактах игроков. Всего в производстве судебных приставов сейчас находится более десятка дел в отношении «Адмирала» на общую сумму более 82 млн рублей.

В середине июля «Адмирал» представил вариант новой хоккейной формы с изображением штурвала, которая должна заменить привычную — с якорем.

В соответствии с регламентом КХЛ, клуб обязан был предоставить в лигу информацию о новом логотипе не позднее 15 мая. По всей видимости, КХЛ пошла навстречу «Адмиралу» и разрешила поменять фирменный знак позднее, уточняет издание.