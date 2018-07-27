Ещё
Перевозить углеводороды по Северному морскому пути разрешат только судам под флагом РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Перевозить углеводороды по Северному морскому пути разрешат только судам под флагом РФ 

Говорит Москва 1 час назад
Также, по его словам, в этом году могут появиться другие новые механизмы поддержки российских судостроителей и судовладельцев, передаёт РИА Новости.
Говорит Москва: последние новости
Валентина Матвиенко предложила реформировать ФСИН после скандала с пытками СМИ: не менее 20 сенаторов могут покинуть Совфед по итогам сентябрьских выборов Директор аналитического центра Роскосмоса уволился на фоне скандала с делом о госизмене
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий454
Мать убитой в Серпухове девочки впала в кому от горя62
В России взлетят цены на ЖКХ678
В Крыму нашли ядерное оружие102
Кобзон находится в реанимации14
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Общество
05:30
«Яндекс» слил в Сеть зарплаты россиян
Интернет Наука и техника
00:54
Полицейские отправили россиянина в кому из-за стакана
Криминал Происшествия
05:40
В плоскую Землю поверили около 4 млн россиян
Общество Социология
03:44
Пенсионерка отдала несуществующему внуку 200 тыс. рублей
Криминал Происшествия
01:23
Сотни мигрантов прорвались в Испанию
В мире Европа
00:49
Лидера ОПГ застрелили во время вечеринки
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение