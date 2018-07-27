Почему не стоит открывать спецсчет для госзакупок в Совкомбанке 

"Совкомбанк" — первый банк, где можно открыть специальный счет для денежного обеспечения участия в госзакупках, уже успел собрать множество негативных отзывов среди бизнес сообщества. Большинство предпринимателей недовольны качеством обслуживания. На сайте банка указано, что открытие счета занимает 24 часа, однако на деле затягивается до 10 дней. Кроме того, часть клиентов сталкиваются с хамством и некомпетентностью сотрудников. Сейчас «Совкомбанк» является партнером электронной торговой площадки «РСТ-тендер», которая предлагает всем участникам торгов бесплатно открыть специальный счет. Но как показала практика, сделать это весьма не просто. Бизнесменам приходится сталкиваться с множеством проблем, которые в обычном банке решаются «здесь и сейчас». Одним из примеров стал отказ в открытии такого счета индивидуальному предпринимателю в Ростове-на-Дону через доверенное лицо. При этом изначально в офисе были подписаны все документы, а через два дня выяснилось, что юристы «Совкомбанка» не могут понять трактовку слов «заключать договора с банком…», прописанных в доверенности, что говорит о невысокой компетентности специалистов. Кроме того, не нравится работа банка и действующим клиентам. По мнению некоторых, сотрудники клиентского офиса всячески пытаются обмануть клиентов, например, рассказывают, что служба безопасности не одобрила тариф с бесплатным обслуживанием или без корпоративной карты за 500 рублей в год. Поэтому счет, якобы, открыть нельзя. Такие методы обслуживания больше походят на частые уловки при оформлении потребительского кредита, когда под видом необходимости тебе пытаются «впарить» множество ненужных продуктов.