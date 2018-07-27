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Все пляжи Нижегородской области соответствуют гигиеническим требованиям
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Все пляжи Нижегородской области соответствуют гигиеническим требованиям 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Управление Роспотребнадзора продолжает осуществлять контроль качества воды и почвы в зонах рекреации Нижегородской области.
Как сообщает пресс-служба ведомства, на данный момент выполнено более 1,3 тысячи лабораторных исследований воды поверхностных водоемов в регионе на микробиологические, санитарно-химические, паразитологические и вирусологические показатели.
Все отобранные пробы по микробиологическим и санитарно-химическим показателям — в пределах фоновых значений. Патогенной микрофлоры, а также вирусного и паразитарного загрязнения воды не выявлено.
В этом году в Нижегородской области в 2018 году функционирует 32 официальных пляжа, из них 16 в Нижнем Новгороде.
Контроль за качеством воды и почвы в зонах рекреации продолжается.
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