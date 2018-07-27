«С любовью из Уфы»: в «Первомайском» парке появился новый арт-объект

«Первомайский» парк продолжает наполняться новыми арт-объектами. Теперь на его территории появилась карета для фотосессий. Она станет центральной частью «Аллеи молодоженов», где также установлены «Арка любви», «Скамейка желаний» и «Мост влюбленных».

Карета радует как маленьких детишек, так взрослых

— В Год семьи «Аллея молодоженов» станет прекрасным подарком для новобрачных ведь — это новая фотозона, которая дополнит уже имеющийся ансамбль арт-объектов, — сообщает городская администрация. Открытие аллеи состоится в августе.

Не так давно парк пополнился композицией из «Земного шара» и черепахи. Если первый арт-объект создавало объединение детских и подростковых клубов «Лидер» подготовили металлическую сферу и по всем жителям района собирали ключи, которые должны символизировать пусть к счастью и успеху.

— Черепашка «Первомайка», которая расположилась неподалёку от озера, уже стала любимой игрушкой для самых юных калининцев, — добавляет пресс-служба уфимской администрации.

Но всегда люди ценят то, что делается для них, к примеру, не так давно, вандалы вскрыли холодильник с мороженым и тир, отломана часть облицовки главного стенда, перевернуты урны с мусором, одну из которых выкинули в озеро, а три урны сломали; вытоптаны цветы на клумбе.