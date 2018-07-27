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Суд обязал муниципалитет снести пять аварийных жилых домов в городе Кирово-Чепецке
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Суд обязал муниципалитет снести пять аварийных жилых домов в городе Кирово-Чепецке 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Кирово-Чепецкая городская прокуратура провела проверку соблюдения органами местного самоуправления требований законодательства при реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Установлено, что в период с 2002 по 2011 год многоквартирные дома № 30 и № 31 по ул. Набережной мкр. Каринторф, № 1 и № 5 по ул. Парковой, а также № 2А по ул. Ленинской г. Кирово-Чепецка признаны аварийными и подлежащими сносу.
Переселение граждан из указанных жилых домов осуществлялось в рамках реализации областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда», окончательным этапом которой является снос аварийных многоквартирных домов.
«Вместе с тем прокуратурой выявлено, что сроки сноса вышеуказанных домов органами муниципалитета не определены, до настоящего момента аварийные объекты фактически не снесены, создают угрозу жизни и здоровью граждан», — сообщили в прокуратуре Кировской области.
По данному факту Кирово-Чепецкий городской прокурор направил в суд исковое заявление с требованием обязать органы муниципальной власти организовать работы по сносу вышеуказанных аварийных домов.
Рассмотрев исковое заявление, суд признал требования прокуратуры законными и обоснованными. Решение суда не вступило в законную силу.
Фото — bryansktv.ru
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