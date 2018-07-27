В Фировской ЦРБ неправильно хранили ртутьсодержащие отходы

Прокуратура Фировского района проверила соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства в Фировской ЦРБ и нашла нарушения в сфере обращения с отходами.

Установлено, что медицинский персонал больницы не соблюдал порядок обращения с медицинскими отходами I и II класса опасности: так, например, отработанные медицинские ртутные термометры ("градусники") хранили в немаркированных емкостях, старые ртутьсодержащие люминесцентные лампы вообще складировали в свободном доступе.

По результатам проверки главному врачу ГБУЗ «Фировская ЦРБ» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. В настоящее время нарушения устранены.