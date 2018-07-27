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В Фировской ЦРБ неправильно хранили ртутьсодержащие отходы
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В Фировской ЦРБ неправильно хранили ртутьсодержащие отходы 

tvernews.ru 1 час назад
Прокуратура Фировского района проверила соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства в Фировской ЦРБ и нашла нарушения в сфере обращения с отходами.
Установлено, что медицинский персонал больницы не соблюдал порядок обращения с медицинскими отходами I и II класса опасности: так, например, отработанные медицинские ртутные термометры ("градусники") хранили в немаркированных емкостях, старые ртутьсодержащие люминесцентные лампы вообще складировали в свободном доступе.
По результатам проверки главному врачу ГБУЗ «Фировская ЦРБ» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. В настоящее время нарушения устранены.
Кроме того, прокуратура района в отношении должностного лица ЦРБ, ответственного за обращение с медицинскими отходами, возбудила дело об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Вышний Волочек.
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