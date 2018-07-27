Ещё
Видео: Су-34 утопил корабль на Каспии прямым попаданием ракеты Х-31
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий

Видео: Су-34 утопил корабль на Каспии прямым попаданием ракеты Х-31 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В акватории Каспийского моря во время совместных учений сухопутных войск, авиации и флота фронтовой бомбардировщик Су-34 сверхзвуковой противокорабельной ракетой Х-31А потопил корабль-мишень. Видеозапись боевого применения сверхзвукового вооружения появилась в интернете.
Видеоролик интересен тем, что в нем демонстрируются моменты наведения самолетов на цель, работа пилотов в полете, а также кадры объективного контроля с беспилотных летательных аппаратов.
Тактическая противокорабельная сверхзвуковая авиационная ракета Х-31А предназначена для поражения боевых надводных кораблей, водоизмещением до 8000 тонн, а также десантных и транспортных судов. Ракета может использоваться с самолета-носителя, на котором может быть подвешен контейнер и имеется бортовая система целеуказания с дальностью действия более 50 километров. Скорость полета ракеты до 1000 метров в секунду. Вес боевой части до 100 килограммов.
Напомним, что многосферные военные маневры на Каспии начались 18 июля. Они проходят под руководством командующего 4-й армией ВВС и ПВО, генерал-лейтенанта Виктора Севостьянова. Всего в учениях задействованы более десяти кораблей и судов Каспийской флотилии, а также около 40 самолетов.
Пуски ракет и стрельбу по целям также произвели эскадрильи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» и ударных Ка-52 «Аллигатор», Ми-28Н «Ночной охотник» и Ми-35.
Российская Газета: последние новости
Съемочную площадку "Дома-2" снесут из-за строительства трассы Самарские ученые нашли скелет лабиринтодонта Как оформить полис ОСАГО во Владивостоке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России взлетят цены на ЖКХ561
Мать убитой в Серпухове девочки впала в кому от горя32
В Крыму нашли ядерное оружие64
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий92
Магазинам грозит массовое изъятие продуктов27
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Общество
03:44
Пенсионерка отдала несуществующему внуку 200 тыс. рублей
Криминал Происшествия
01:23
Сотни мигрантов прорвались в Испанию
В мире Европа
00:49
Лидера ОПГ застрелили во время вечеринки
Криминал Происшествия
02:05
В России взлетят цены на ЖКХ
Личный счет Недвижимость
01:33
Самые громкие разоблачения WikiLeaks
Политика
01:24
В Крыму нашли ядерное оружие
Оружие Армия
00:40
Названа возможная причина пожаров в Греции
В мире Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение