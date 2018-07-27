Видео: Су-34 утопил корабль на Каспии прямым попаданием ракеты Х-31

В акватории Каспийского моря во время совместных учений сухопутных войск, авиации и флота фронтовой бомбардировщик Су-34 сверхзвуковой противокорабельной ракетой Х-31А потопил корабль-мишень. Видеозапись боевого применения сверхзвукового вооружения появилась в интернете.

Видеоролик интересен тем, что в нем демонстрируются моменты наведения самолетов на цель, работа пилотов в полете, а также кадры объективного контроля с беспилотных летательных аппаратов.

Тактическая противокорабельная сверхзвуковая авиационная ракета Х-31А предназначена для поражения боевых надводных кораблей, водоизмещением до 8000 тонн, а также десантных и транспортных судов. Ракета может использоваться с самолета-носителя, на котором может быть подвешен контейнер и имеется бортовая система целеуказания с дальностью действия более 50 километров. Скорость полета ракеты до 1000 метров в секунду. Вес боевой части до 100 килограммов.

Напомним, что многосферные военные маневры на Каспии начались 18 июля. Они проходят под руководством командующего 4-й армией ВВС и ПВО, генерал-лейтенанта Виктора Севостьянова . Всего в учениях задействованы более десяти кораблей и судов Каспийской флотилии, а также около 40 самолетов.

Пуски ракет и стрельбу по целям также произвели эскадрильи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» и ударных Ка-52 «Аллигатор», Ми-28Н «Ночной охотник» и Ми-35.