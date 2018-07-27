Распитие спиртного стало наиболее распространенным нарушением в акваториях рек ЦФО в январе-июне

Распитие спиртных напитков оказалось наиболее распространенным среди нарушений, зафиксированных в январе-июне 2018 г. в акваториях рек Центрального федерального округа (ЦФО). Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу Олег Калинкин.

«Сотрудники линейного отдела МВД России на водном транспорте в I полугодии зарегистрировали 236 нарушений порядка на территории обслуживания. Чаще всего регистрируются такие правонарушения, как распитие спиртных напитков, нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах, курение в неположенных местах», — отметил он.

О. Калинкин пояснил, что самые сложные зоны с точки зрения обеспечения общественного порядка на воде — места, которые граждане используют для отдыха.

«В первую очередь, это водохранилища, расположенные в окрестностях столицы — территории, куда ездят отдыхать жители Москвы Подмосковья », — добавил он.