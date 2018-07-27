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Плановое отключение электроэнергии пройдет в Вороновском
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Плановое отключение электроэнергии пройдет в Вороновском 

Администрация поселения Вороновское 2 часа назад
Фото: архив
Плановое отключение электроэнергии пройдет 27 июля с 11:00 до 15:00 в поселении Вороновское.
Сотрудники Московской объединенной электросетевой компании произведут обесточивание кабельно-воздушных линий мощностью десять киловольт. Об этом можно узнать из графика плановых мероприятий по ограничению электроэнергии на территории Троицкого и Новомосковского административных округов.
Отметим, что специалисты МОЭСК произведут отключение электричества для обеспечения безопасности при работе на опорах воздушных линий «Ваулово-Лебедево» и «Ваулово-Кресты» на подстанции «Вороново».
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