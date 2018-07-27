Ещё
СК возбудил дело о начислении лишней зарплаты министру экологии Челябинской области на бывшей работе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК возбудил дело о начислении лишней зарплаты министру экологии Челябинской области на бывшей работе 

74.ru 2 часа назад
Фото: 74.ru
В Омске возбудили уголовное дело по факту начисления зарплаты в местном педуниверситете профессору Сергею Лихачёву, которого два месяца назад назначили министром экологии Челябинской области. По версии следствия, вуз оплачивал педагогу не только проведённые пары, но и те, на которых он не появлялся.
Сергей Лихачёв ранее назвал информацию о своих прогулах глупостью
— На основании материалов проверки прокуратуры следователем отдела следственного управления СК по Омской области возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) по факту внесения в табеля учета рабочего времени недостоверных сведений, — сообщил старший помощник прокурора Омска Пётр Андрейчиков. — В рамках расследования будет дана оценка действиям как профессора кафедры, которому начислялась заработная плата, так и сотрудникам вуза, оформлявшим соответствующие документы. Ход расследование находится на контроле прокуратуры.
Сергей Лихачёв, которого в мае этого года назначили министром, до этого преподавал сразу в двух вузах разных городов. В Челябинском госуниверситете он работал деканом факультета экологии, а в Омском педагогическом был профессором кафедры биологии и биологического образования. На сайте правительства Челябинской области в биографии главы Минэкологии о совмещении не говорится, основным местом работы до назначения указан ЧелГУ.
Прокуратура Омска установила, что профессор Лихачёв часто не был на парах, причём в это время даже находился за пределами города. Отсутствие на рабочем месте не оформлял. Экзамены по его предмету принимал сотрудник, профессор лишь подписывал ведомости с оценками и зачётные книжки студентов. А в табели учёта рабочего времени «прогулы» преподавателя не вносили. По словам Андрейчикова, на основании этих документов бухгалтерия начисляла научному работнику зарплату.
Сам Лихачёв получение «лишней» зарплаты отрицает. Помощник министра Виталий Безруков ранее заявлял, что его начальник действительно по совместительству работал в Омском педуниверситете, но исправно приезжал и проводил занятия. Безруков подчёркивал, что перед назначением на должность главы Минэкологии Сергея Лихачёва проверяли, и претензий к нему не возникло.
74.ru: последние новости
Самый эффективный — за решёткой: в Челябинской области составили рейтинг мэров и глав районов В корзинку или мимо: тест-игра на знание съедобных и несъедобных грибов «Спасибо урбанистам»: в челябинской мэрии прокомментировали покраску погнутого ограждения
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий454
Мать убитой в Серпухове девочки впала в кому от горя62
В России взлетят цены на ЖКХ678
В Крыму нашли ядерное оружие102
Кобзон находится в реанимации14
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Общество
05:30
«Яндекс» слил в Сеть зарплаты россиян
Интернет Наука и техника
00:54
Полицейские отправили россиянина в кому из-за стакана
Криминал Происшествия
05:40
В плоскую Землю поверили около 4 млн россиян
Общество Социология
03:44
Пенсионерка отдала несуществующему внуку 200 тыс. рублей
Криминал Происшествия
01:23
Сотни мигрантов прорвались в Испанию
В мире Европа
00:49
Лидера ОПГ застрелили во время вечеринки
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение