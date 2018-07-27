СК возбудил дело о начислении лишней зарплаты министру экологии Челябинской области на бывшей работе

Омске возбудили уголовное дело по факту начисления зарплаты в местном педуниверситете профессору Сергею Лихачёву , которого два месяца назад назначили министром экологии Челябинской области . По версии следствия, вуз оплачивал педагогу не только проведённые пары, но и те, на которых он не появлялся.

Сергей Лихачёв ранее назвал информацию о своих прогулах глупостью

— На основании материалов проверки прокуратуры следователем отдела следственного управления СК по Омской области возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) по факту внесения в табеля учета рабочего времени недостоверных сведений, — сообщил старший помощник прокурора Омска Пётр Андрейчиков. — В рамках расследования будет дана оценка действиям как профессора кафедры, которому начислялась заработная плата, так и сотрудникам вуза, оформлявшим соответствующие документы. Ход расследование находится на контроле прокуратуры.

Сергей Лихачёв, которого в мае этого года назначили министром, до этого преподавал сразу в двух вузах разных городов. В Челябинском госуниверситете он работал деканом факультета экологии, а в Омском педагогическом был профессором кафедры биологии и биологического образования. На сайте правительства Челябинской области в биографии главы Минэкологии о совмещении не говорится, основным местом работы до назначения указан ЧелГУ.

Прокуратура Омска установила, что профессор Лихачёв часто не был на парах, причём в это время даже находился за пределами города. Отсутствие на рабочем месте не оформлял. Экзамены по его предмету принимал сотрудник, профессор лишь подписывал ведомости с оценками и зачётные книжки студентов. А в табели учёта рабочего времени «прогулы» преподавателя не вносили. По словам Андрейчикова, на основании этих документов бухгалтерия начисляла научному работнику зарплату.