СК возбудил дело о начислении лишней зарплаты министру экологии Челябинской области на бывшей работе 

В Омске возбудили уголовное дело по факту начисления зарплаты в местном педуниверситете профессору Сергею Лихачёву, которого два месяца назад назначили министром экологии Челябинской области. По версии следствия, вуз оплачивал педагогу не только проведённые пары, но и те, на которых он не появлялся.
Сергей Лихачёв ранее назвал информацию о своих прогулах глупостью
— На основании материалов проверки прокуратуры следователем отдела следственного управления СК по Омской области возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) по факту внесения в табеля учета рабочего времени недостоверных сведений, — сообщил старший помощник прокурора Омска Пётр Андрейчиков. — В рамках расследования будет дана оценка действиям как профессора кафедры, которому начислялась заработная плата, так и сотрудникам вуза, оформлявшим соответствующие документы. Ход расследование находится на контроле прокуратуры.
Сергей Лихачёв, которого в мае этого года назначили министром, до этого преподавал сразу в двух вузах разных городов. В Челябинском госуниверситете он работал деканом факультета экологии, а в Омском педагогическом был профессором кафедры биологии и биологического образования. На сайте правительства Челябинской области в биографии главы Минэкологии о совмещении не говорится, основным местом работы до назначения указан ЧелГУ.
Прокуратура Омска установила, что профессор Лихачёв часто не был на парах, причём в это время даже находился за пределами города. Отсутствие на рабочем месте не оформлял. Экзамены по его предмету принимал сотрудник, профессор лишь подписывал ведомости с оценками и зачётные книжки студентов. А в табели учёта рабочего времени «прогулы» преподавателя не вносили. По словам Андрейчикова, на основании этих документов бухгалтерия начисляла научному работнику зарплату.
Сам Лихачёв получение «лишней» зарплаты отрицает. Помощник министра Виталий Безруков ранее заявлял, что его начальник действительно по совместительству работал в Омском педуниверситете, но исправно приезжал и проводил занятия. Безруков подчёркивал, что перед назначением на должность главы Минэкологии Сергея Лихачёва проверяли, и претензий к нему не возникло.