На Сортировке забил коммунальный фонтан

На Сортировке сегодня появился очередной коммунальный гейзер. Поток воды высотой в несколько метров забил из-под земли на перекрестке Таватуйской и Надеждинской.

Какая вода бьет, холодная или горячая, сказать пока сложно. В Екатеринбургской теплосетевой компании E1.RU ответили, что на этом участке ведутся работы, но о порыве трубы им пока не известно, и пообещали выяснить информацию.

Недавно коммунальный фонтан появился на Блюхера — Раевского, но там все было гораздо серьезнее. Поток воды вместе с грязью и камнями повредил проезжавшие мимо машины.