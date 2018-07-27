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На Сортировке забил коммунальный фонтан
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На Сортировке забил коммунальный фонтан 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
На Сортировке сегодня появился очередной коммунальный гейзер. Поток воды высотой в несколько метров забил из-под земли на перекрестке Таватуйской и Надеждинской.
Какая вода бьет, холодная или горячая, сказать пока сложно. В Екатеринбургской теплосетевой компании E1.RU ответили, что на этом участке ведутся работы, но о порыве трубы им пока не известно, и пообещали выяснить информацию.
Недавно коммунальный фонтан появился на Блюхера — Раевского, но там все было гораздо серьезнее. Поток воды вместе с грязью и камнями повредил проезжавшие мимо машины.
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