Чиновники против пивоваров: на Южном Урале разгорается новый спор о рекламе 

Администрация Копейска обратилась в УФАС с жалобой на местную пивоварню REDIKORTSEV. Заведение присвоило себе имя известного горного инженера, первооткрывателя каменного угля на Южном Урале, а на вывеске изобразило его портрет. В мэрии такую «дань уважения» посчитали оскорбительной, рассказали в пресс-центре челябинского управления антимонопольной службы России.
Представители пивоварни у себя на странице объяснили выбор наименования так: «Редикорцев является первооткрывателем угольного месторождения в Челябинской области, что послужило толчком для развития Копейска. Выражая благодарность, мы посчитали вероятным внести частичку истории, назвав нашу пивоварню „Редикорцев“. Как в Копейске впервые был открыт уголь, так и мы открываем для вас насыщенные вкусы сортов собственного пива». Антимонопольная служба возбудила дело в отношении компании. «Использование в рекламе фамилии горного инженера, почитаемого жителями города Копейска, может являться неэтичным», — сообщили в ведомстве. — Стоит отметить, что в Копейске установлен памятник Ивану Редикорцеву. Сквер, в котором он расположен, получил неофициальное наименование в честь известного инженера».
Дело будет рассмотрено 28 августа.
Фото: chel.fas.gov.ru