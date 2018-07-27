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В Шотландии нашли древнюю наковальню с отпечатками рук кузнеца
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В Шотландии нашли древнюю наковальню с отпечатками рук кузнеца 

Мир24 2 часа назад
Археологи, исследуя один из удаленных шотландских островов, обнаружили удивительный артефакт культуры пиктов. Этот народ считается древнейшим из всех, что когда-либо населяли Шотландию.
О пиктах известно крайне мало, поскольку у них не было письменности. Предположительно, само название появилось благодаря римлянам и означает «разрисованные люди» (лат. Picti — «раскрашенный»).
Возможно, новая находка раскроет некоторые детали жизни древнего племени. Это две каменных наковальни, возраст которых составляет около 1500 тысяч лет, сообщает Daily Mail.
Артефакт обнаружили в мастерской пиктского кузнеца на острове Раузи. Подняв его, члены группы увидели, что на поверхности сохранились угольные отпечатки рук и коленей древнего мастера.
Сама мастерская представляет собой полуподземное помещение, построенное между XI и IX веками н.э. Она является частью поселения, которое постепенно уходит в море.
«Отпечатки руки — настолько индивидуальная деталь, что вы можете почти почувствовать присутствие кузнеца и представить, каково это было — работать там столетия назад», — отметила доктор Джули Бонд из Университета Брэдфорда.
На археологическом объекте, названном Knowe of Swandro, также находятся неолитическая гробница 5000-летней давности, строения железного века, жилища пиктов и поселение викингов.
В ходе текущих раскопок археологи также обнаружили небольшую ручку из рога животного, которая может быть частью ножа, и небольшой раскрашенный камень.
В прошлом году на острове нашли редкую римскую монету, датированную примерно серединой IV века н.э. Это весьма удивило экспертов, так как римляне никогда не занимали Оркнейские острова — в период расцвета граница империи проходила по валу Антонина на материковой части Шотландии, более чем в трехстах километрах от Раузи.
Отметим, что в других областях Шотландии также встречаются впечатляющие находки. Исследуя остатки форта на северном побережье страны, археологи обнаружили целый клад артефактов пиктов, в том числе бронзовые кольца и замысловатые заколки для волос. Укрепление было разрушено викингами в Х веке, что стало концом племени пиктов. Однако пепел сгоревших стен укрыл от завоевателей, и от времени, ценнейшие следы исчезнувшего народа.
Ранее сообщалось, что на полуострове Юкатан нашли пещеру с древними рисунками майя. Древние художники изображали птиц, млекопитающих и людей, а также геометрические узоры, оставляли отпечатки рук.
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