В Шотландии нашли древнюю наковальню с отпечатками рук кузнеца

Археологи, исследуя один из удаленных шотландских островов, обнаружили удивительный артефакт культуры пиктов. Этот народ считается древнейшим из всех, что когда-либо населяли Шотландию.

О пиктах известно крайне мало, поскольку у них не было письменности. Предположительно, само название появилось благодаря римлянам и означает «разрисованные люди» (лат. Picti — «раскрашенный»).

Возможно, новая находка раскроет некоторые детали жизни древнего племени. Это две каменных наковальни, возраст которых составляет около 1500 тысяч лет, сообщает Daily Mail.

Артефакт обнаружили в мастерской пиктского кузнеца на острове Раузи. Подняв его, члены группы увидели, что на поверхности сохранились угольные отпечатки рук и коленей древнего мастера.

Сама мастерская представляет собой полуподземное помещение, построенное между XI и IX веками н.э. Она является частью поселения, которое постепенно уходит в море.

«Отпечатки руки — настолько индивидуальная деталь, что вы можете почти почувствовать присутствие кузнеца и представить, каково это было — работать там столетия назад», — отметила доктор Джули Бонд из Университета Брэдфорда.

На археологическом объекте, названном Knowe of Swandro, также находятся неолитическая гробница 5000-летней давности, строения железного века, жилища пиктов и поселение викингов.

В ходе текущих раскопок археологи также обнаружили небольшую ручку из рога животного, которая может быть частью ножа, и небольшой раскрашенный камень.

В прошлом году на острове нашли редкую римскую монету, датированную примерно серединой IV века н.э. Это весьма удивило экспертов, так как римляне никогда не занимали Оркнейские острова — в период расцвета граница империи проходила по валу Антонина на материковой части Шотландии, более чем в трехстах километрах от Раузи.

Отметим, что в других областях Шотландии также встречаются впечатляющие находки. Исследуя остатки форта на северном побережье страны, археологи обнаружили целый клад артефактов пиктов, в том числе бронзовые кольца и замысловатые заколки для волос. Укрепление было разрушено викингами в Х веке, что стало концом племени пиктов. Однако пепел сгоревших стен укрыл от завоевателей, и от времени, ценнейшие следы исчезнувшего народа.

Ранее сообщалось, что на полуострове Юкатан нашли пещеру с древними рисунками майя. Древние художники изображали птиц, млекопитающих и людей, а также геометрические узоры, оставляли отпечатки рук.

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