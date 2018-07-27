Под Нижним Тагилом обнаружили болото-убийцу

Под Нижним Тагилом в районе поселка Руш местные жители обнаружили опасное смоляное болото, образовавшееся еще во время Великой Отечественной войны. Трясина-убийца уже сгубила не только животных, но и людей, сообщает местное издание Tagilcity.ru, не сообщая о точном количестве жертв.

Поблизости от болота расположены железнодорожный переезд и санаторий, где часто гуляют дети. Ситуация с болотом осложняется тем, что оно практически неотличимо от обычной земли: можно понять разницу, только если наступить в трясину. Местные жители уже собирают подписи под обращением в горадминистрацию с требованием ликвидировать опасность.