Ещё
Под Нижним Тагилом обнаружили болото-убийцу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Нижним Тагилом обнаружили болото-убийцу 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Под Нижним Тагилом в районе поселка Руш местные жители обнаружили опасное смоляное болото, образовавшееся еще во время Великой Отечественной войны. Трясина-убийца уже сгубила не только животных, но и людей, сообщает местное издание Tagilcity.ru, не сообщая о точном количестве жертв.
Поблизости от болота расположены железнодорожный переезд и санаторий, где часто гуляют дети. Ситуация с болотом осложняется тем, что оно практически неотличимо от обычной земли: можно понять разницу, только если наступить в трясину. Местные жители уже собирают подписи под обращением в горадминистрацию с требованием ликвидировать опасность.
Получить оперативный комментарий в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила "Уралинформбюро" не удалось.
Уралинформбюро: последние новости
Ликуйте! Площадка "Дома-2" пойдет под бульдозер В Кургане закрыли два из трех разрешенных для купания пляжей Иосиф Кобзон попал в больницу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий471
Мать убитой в Серпухове девочки впала в кому от горя63
Кобзон находится в реанимации17
В России взлетят цены на ЖКХ680
В Крыму нашли ядерное оружие105
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Общество
05:30
«Яндекс» слил в Сеть зарплаты россиян
Интернет Наука и техника
00:54
Полицейские отправили россиянина в кому из-за стакана
Криминал Происшествия
05:40
В плоскую Землю поверили около 4 млн россиян
Общество Наука
03:44
Пенсионерка отдала несуществующему внуку 200 тыс. рублей
Криминал Происшествия
01:23
Сотни мигрантов прорвались в Испанию
В мире Европа
00:49
Лидера ОПГ застрелили во время вечеринки
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение