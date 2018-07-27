Мужчина с неряшливой щетиной: составлен фоторобот второго убийцы школьника

Ранее полиция составила фоторобот одного подозреваемого, а 27 июля опубликовала фоторобот второго предполагаемого убийцы.

Подросток из Кемеровской области приехал в Новосибирск вместе с другом и его родителями, они поселились в кемпинге «У моря». Утром 28 июня мальчик пошел в туалет и вскоре вернулся с перерезанным горлом, истекая кровью, после чего скончался.

Подозреваемые в преступлении попали на камеру автомобильного видеорегистратора, однако оказались снятыми со спины. Тем не менее, следователям удалось составить фотороботы с помощью очевидцев.

Приметы мужчины №1 (на портрете): на вид около 25-35 лет, славянской внешности, рост около 180 см, крупного телосложения, широкое лицо, неухоженная светло-русая борода или щетина, короткая прическа. Был одет в олимпийку темного цвета с яркими вставками в районе плечевого пояса, брюки (возможно, спортивные) темного цвета.

Приметы мужчины №2: на вид около 25-30 лет, рост около 170 см., худощавого телосложения, вытянутое лицо, волосы темно-русые, короткая стрижка. Был одет в спортивные штаны и спортивную майку. На левом глазу гематома.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о лицах или событиях, произошедших 28 июня в парке «У моря», просят позвонить по телефонам 8 (383) 232-65-65, 8 (383) 345-02-82, 8-905-930-62-62, 8-913-904-93-07. «За предоставление достоверной информации гарантировано вознаграждение», — отметили в ГУ МВД по Новосибирской области.

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