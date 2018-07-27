«Уралмашзавод» поставит на судоверфь «Звезда» два крана грузоподъемностью по 320 т 

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. «Уралмашзавод» поставит на судостроительный комплекс «Звезда» два мостовых крана грузоподъемностью 320 тонн каждый. Соответствующее соглашение стороны заключили в рамках Международного Дальневосточного морского салона, говорится в сообщении судоверфи.
"Мостовые краны будут использоваться при сборке объемных секций и блоков носовой части, машинного отделения, а также грузовых помещений судов", — отмечается в пресс-релизе.
Оснащение верфи современным крановым оборудованием позволит значительно расширить производственные мощности и обеспечит предприятию полный технологический цикл производства, добавили в компании.
Помимо поставки кранов, «Уралмашзавод» совершит их сборку и монтаж, проведет пуско-наладочные работы и реализует программу по обучению персонала.
Стоимость сделки не уточняется.
Судостроительный комплекс «Звезда» создается в городе Большой Камень (Приморский край) консорциумом "Роснефти", «Роснефтегаза» и Газпромбанка. После ввода в эксплуатацию «Звезда» станет первой в России верфью крупнотоннажного судостроения и будет выпускать линейку средне— и крупнотоннажных судов и морской техники, в том числе танкеры, газовозы, элементы буровых платформ, суда снабжения и сейсморазведки. В портфеле заказов ССК «Звезда» на сегодняшний день свыше 25 контрактов на строительство танкеров типа «Афрамакс», арктических челноков, судов снабжения, а также мелкосидящего ледокола.