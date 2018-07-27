«Уралмашзавод» поставит на судоверфь «Звезда» два крана грузоподъемностью по 320 т

МОСКВА , 27 июля. / ТАСС /. «Уралмашзавод» поставит на судостроительный комплекс «Звезда» два мостовых крана грузоподъемностью 320 тонн каждый. Соответствующее соглашение стороны заключили в рамках Международного Дальневосточного морского салона, говорится в сообщении судоверфи.

"Мостовые краны будут использоваться при сборке объемных секций и блоков носовой части, машинного отделения, а также грузовых помещений судов", — отмечается в пресс-релизе.

Оснащение верфи современным крановым оборудованием позволит значительно расширить производственные мощности и обеспечит предприятию полный технологический цикл производства, добавили в компании.

Помимо поставки кранов, «Уралмашзавод» совершит их сборку и монтаж, проведет пуско-наладочные работы и реализует программу по обучению персонала.

Стоимость сделки не уточняется.