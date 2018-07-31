Роспотребнадзор штрафует самарские школы на 6,8 млн рублей

Управлением Роспотребнадзора по Самарской области проверки общеобразовательных организаций осуществляются в плановом порядке с периодичностью не чаще одного раза в год. Так, за прошедший учебный год (с сентября 2017 года по май 2018 года) проведено почти 400 плановых проверок. В ходе проверок проведены лабораторно-инструментальные: 3,6 тыс. замеров параметров микроклимата, из которых 4,6% не соответствуют гигиеническим нормативам, 11,8 тыс. измерений освещенности, из которых 4,9% не соответствуют нормативам, более 2,7 тыс. исследований воздуха в учебных помещениях на содержание вредных химических веществ (фенол, формальдегид и др), превышений предельно допустимых концентраций не установлено. Также в ходе проверок было исследовано 410 проб питьевой воды, из них 1% — не соответствовали нормативам по микробиологическим показателям.

Среди наиболее типичных отклонений от нормы: нарушение целостности ограждения территории общеобразовательного учреждения, дефекты внутренней отделки помещений. Специалисты отметили, что начальные классы не в полном объеме оборудованы специальной учебной мебелью с регулируемым по высоте углом наклона рабочей площади, а также умывальными раковинами с подводкой горячей и холодной воды; кабинеты химии не оборудованы демонстрационными столами, вытяжными шкафами, ученические столы не имеют защитных бортиков по наружному краю; классные доски не оборудованы местным освещением; компьютерные классы не оборудованы подъемно — поворотными стульями и др.

По фактам выявленных нарушений возбуждено почти 1,4 тыс. дел об административных правонарушениях. К административной ответственности в виде штрафов привлечено порядка 800 юридических и должностных лиц на общую сумму более 6,8 тыс. рублей. В судебные органы на рассмотрение направлено 42 материала, по 30 из которых приняты решения в виде штрафа. Остальные вынуждены приостановить свою деятельность до устранения нарушений.

По более 650 школам на контроле имеется почти 700 предписаний с общим количеством мероприятий в них — почти 4,8 тыс. со сроками исполнения до начала учебного года. В августе Управлением Роспотребнадзора по Самарской области будут проводиться внеплановые проверки по контролю исполнения ранее выданных предписаний.