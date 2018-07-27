Подмосковные приставы рассказали о сроках добровольного погашения штрафов ГИБДД

Автоматизированная информационная система службы судебных приставов собирает все данные о неплательщике за пять дней, в этот период должнику предоставляется возможность добровольно погасить штраф, сообщил в интервью РИАМО руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области — главный судебный пристав региона Николай Коновалов

По его словам, подмосковные судебные приставы за год взыскивают около 1,8 миллиарда рублей задолженности по штрафам за нарушение правил безопасности дорожного движения.

«Согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях, гражданину дается 70 суток на оплату штрафа за нарушение правил дорожного движения. Затем исполнительный документ поступает в службу судебных приставов. С нашей стороны любому должнику дается пять дней для добровольного исполнения решения суда или оплаты административного штрафа», — сказал Коновалов.

Он отметил, что благодаря автоматизированной информационной системе за эти пять дней судебный пристав собирает все данные о должнике, в том числе о наличии денежных средств на банковских счетах, а также недвижимого и движимого имущества.

«В среднем судебному приставу в год поступает свыше 8 тысяч исполнительных документов. С такими объемами работы без оптимизации и современных технологий не справиться», — добавил Коновалов.

Полную версию интервью читайте здесь.