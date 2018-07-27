В Волгоградскую область поступил новейший вертолёт санавиации «Ансат»

«Русские вертолетные системы» (РВС) направили в Волгоградскую область новый лёгкий вертолёт «Ансат» в медицинской комплектации. «Ансат» выпущен в этом году и поставлен в волгоградский регион в рамках программы санитарного обеспечения труднодоступных регионов России

«Ансат» развивает скорость до 275 км/ч и имеет взлётную массу около 3,5 тонн

Как рассказали V1.ru в центре медицины катастроф Волгоградской области, церемония передачи машины прошла в рамках Международной вертолетной выставки HeliRussia.

— Медицинская версия вертолёта «Ансат» позволяет полноценно выполнять функцию «воздушной скорой помощи». Во время медицинской эвакуации врачебная бригада может проводить непрерывный мониторинг состояния пострадавшего и проводить интенсивную терапию, — сообщили в центре медицины катастроф. — Вертолёт будет использоваться для доставки больных и тяжелораненых от мест автомобильных и других катастроф в случаях, когда пострадавших нельзя перевезти автомобилями «скорой» из-за автомобильных пробок или по каким-то другим причинам. В повседневной деятельности вертолет будет осуществлять перегоспитализацию тяжелых пациентов из центральных районных больниц Волгоградской области в специализированные клиники Волгограда

На сегодняшний день флот РВС по стране насчитывает 10 «Ансатов». До конца года в планах приобрести ещё один вертолёт. Медицинские «Ансаты» используются в Псковской, Курганской и Оренбургской областях.

Помимо медицинских задач вертолёты «Ансат» используются для перевозки грузов грузов, лесоавиационных работ и проведения фото и видеосъемки с воздуха.

— Врачи и медицинские сестры авиамедицинских бригад ГБУЗ «ТЦМК Волгоградской области» прошли обучение по программе «Санитарно-авиационная эвакуация больных и пораженных» в ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф „Защита“, — пояснили в региональном центре медицины катастроф. — В Волгограде функционируют две вертолетные площадки для осуществления медицинской эвакуации: на территории ГУЗ „КБ СМП № 25“ и рядом с ГБУЗ „Волгоградский областной клинический кардиологический центр“. Всего в области 33 авиаплощадки с различной степенью готовности в приёму вертолётов санавиации.