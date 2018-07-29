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Омский музей Достоевского в Омске отремонтируют
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Омский музей Достоевского в Омске отремонтируют 

АиФ-Омск 35 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Омский государственный литературный музей имени Достоевского объявил тендер на проведение проектных и изыскательских работ на своем здании. Начальная стоимость контракта — полтора миллиона рублей. Об этом пишет сайт «Омскрегион».
Комендантский дом, построенный в 1799 году, в котором располагается литературный музей им. Ф. Достоевского будет отремонтирован. Как сообщается на портале госзакупок, победитель торгов должен будет выполнить изыскательские и проектные работы по сохранению объекта культурного наследия. Работы включают в себя исследование грунтов под зданием музея.
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