Омский музей Достоевского в Омске отремонтируют

Омский государственный литературный музей имени Достоевского объявил тендер на проведение проектных и изыскательских работ на своем здании. Начальная стоимость контракта — полтора миллиона рублей. Об этом пишет сайт «Омскрегион».

Комендантский дом, построенный в 1799 году, в котором располагается литературный музей им. Ф. Достоевского будет отремонтирован. Как сообщается на портале госзакупок, победитель торгов должен будет выполнить изыскательские и проектные работы по сохранению объекта культурного наследия. Работы включают в себя исследование грунтов под зданием музея.