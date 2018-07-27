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Омский музей Достоевского потратит до 1,5 млн рублей на подготовку к реставрации
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Омский музей Достоевского потратит до 1,5 млн рублей на подготовку к реставрации 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: ОмскПресс
Омский государственный литературный музей имени Достоевского разместил аукцион на поиска подрядчика, который проведет подготовительные работы перед реставрацией здания музея, пишет Gorod55.ru со ссылкой на портал госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,5 млн руб. Аукцион состоится 9 августа.
Согласно условиям контракта, подрядчик должен будет выполнить изыскательские и проектные работы по сохранению объекта культурного наследия, построенного в 1799 году.
Перечень работ включает в себя исследование грунтов под зданием музея с целью их дальнейшего укрепления. Помимо прочего, подрядчик обязуется произвести подготовку проектной документации по ремонту фасада и реставрации самого музея.
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