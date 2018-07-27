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Subaru планирует представить к 2020 году собственный беспилотник
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Subaru планирует представить к 2020 году собственный беспилотник 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Современный мировой автопром все больше тяготеет к электрификации и автономности своей продукции. Не стал исключением и японский автопроизводитель Subaru, представители которого пообещали представить собственный беспилотник уже через два года.
На сегодняшний день над беспилотной системой концерна работает штат инженеров и научных сотрудников, которые намерены уже в конце десятилетия показать первые серийные образцы.
Для испытательных тестов разработок японцы выстроили на острове Хоккайдо специальный полигон, который выглядит как многополосная трасса с дорожной разметкой и поворотами различной сложности.
Первой на рынок должна выйти система II уровня, больше похожая на систему помощи водителю, а затем появится и полноценный беспилотник. Тем не менее, первая разработка способна будет брать на себя самостоятельное управление на загородной трассе.
Базой для будущего автопилота выступила фирменная система EyeSight, созданная на основе цветной стереокамеры.
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