Subaru планирует представить к 2020 году собственный беспилотник

Современный мировой автопром все больше тяготеет к электрификации и автономности своей продукции. Не стал исключением и японский автопроизводитель Subaru, представители которого пообещали представить собственный беспилотник уже через два года.

На сегодняшний день над беспилотной системой концерна работает штат инженеров и научных сотрудников, которые намерены уже в конце десятилетия показать первые серийные образцы.

Для испытательных тестов разработок японцы выстроили на острове Хоккайдо специальный полигон, который выглядит как многополосная трасса с дорожной разметкой и поворотами различной сложности.

Первой на рынок должна выйти система II уровня, больше похожая на систему помощи водителю, а затем появится и полноценный беспилотник. Тем не менее, первая разработка способна будет брать на себя самостоятельное управление на загородной трассе.

Базой для будущего автопилота выступила фирменная система EyeSight, созданная на основе цветной стереокамеры.