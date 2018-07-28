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«Не хотим умирать на работе!»: жители Тольятти выступили против пенсионной реформы
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«Не хотим умирать на работе!»: жители Тольятти выступили против пенсионной реформы 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Общий настрой акции — отказ от повышения пенсионного возраста
В субботу, 28 июля, в Тольятти прошел второй митинг против новой пенсионной реформы. Организаторами акции протеста выступило местное отделение КПРФ. По решению местных властей, митингующие собрались на площадке за ж/д вокзалом.
Организаторы собирали подписи под петицией
— Несмотря на жару, удаленность от центра города и дачный сезон, люди пришли выразить свое несогласие! — рассказали очевидцы.
Митинг в Тольятти стал частью всероссийской акции протеста. Одно из первых мероприятий прошло в Тольятти в четверг. В тот день, по словам организаторов, на площадку пришло около 1000 человек.
Жители автограда поделились своими проблемами
В субботу в Самарской области прошло еще два митинга. В областной столице несогласные собрались в сквере «Родина», а в Новокуйбышевске — на площади Менделеева. 63.ru вел онлайн-трансляцию с обеих площадок. По разным оценкам, акцию протеста в Самаре посетило от 400 до 2000 человек.
Инициатором пенсионной реформы, вызвавшей большой резонанс в обществе, стало Правительство России. Дмитрий Медведев предложил поднять возрастную планку для российских пенсионеров. Если сейчас женщины работают до 55 лет, а мужчины — до 60 лет, то в ближайшие годы им хотят прибавить 8 и 5 лет соответственно. Реформу планируют проводить поэтапно: в 2020 году на пенсию смогут уйти мужчины, родившиеся в 1959 году, и женщины, родившиеся в 1964-м. К 2022 году планку поднимут еще на год — до 62 и 57 соответственно.
Положительный отзыв на законопроект о повышении пенсионного возраста дал совет Губернской думы 13 июля. Как жители Самары относятся к предлагаемой пенсионной реформе, вы сможете узнать, посмотрев наш видеоопрос.
63.ru: последние новости
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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