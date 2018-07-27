«Все вопросы к Капчуку». Уральские эсеры засветились в скандале с хищением денег Вексельберга?

«Образцово-показательный проект» заподозрили в выводе средств?

Примечательно, что «Чистая Зеленая Роща» была тесно связана с партией «Справедливая Россия» и позиционировалась как «образцово-показательный» проект в сфере ЖКХ. Одним из директоров компании был как раз Антон Швалев: теперь он находится в числе лиц, которых конкурсный управляющий Павел Розенталь пытается привлечь к субсидиарной ответственности по долгам компании. Заседание суда состоится 16 августа.

Кроме того, Розенталь потребовал признать недействительными целый ряд сделок с юридическими и физическими лицами, по сути являвшихся выводом средств через фиктивных сотрудников и подрядчиков. Часть его заявлений удовлетворена судом: выяснилось, что зачастую фирма выдавала деньги «на хозяйственные расходы» людям, не имевшим к ней никакого отношения и никак не подтверждавшим факт каких-либо расходов.

По сообщению СМИ, среди главных подрядчиков УК были ныне исчезнувшие компании «Энтар» и «Хаус Мастер». Первую из них возглавлял Илья Лобов , а вторую — Ольга Караваева, по некоторым данным, родственница еще одного депутата гордумы от «Справедливой России» Александра Караваева . Вполне возможно, что другой родственник эсера, а, может быть, и просто однофамилец, руководил «Энтаром» на финальном этапе его существования.

Получить комментарий Ильи Лобова на момент публикации не удалось, однако ранее он заявил изданию Om1.ru , что информация искажена. В то же время Лобов не стал конкретизировать обвинения. Он признал, что имел отношение к «Энтару» и еще одному подрядчику УК — «Промэнергосбыту», назвав их «серьезными компаниями, занимавшимися только законной деятельностью». Отметим, что сделка «Чистой Зеленой Рощи» с «Промэнергосбытом» на 800 тысяч рублей уже была признана незаконной.

«Все сводится к Капчуку»

Между тем скандал согласился прокомментировать экс-директор УК Антон Швалев. По его версии, в банкротстве «Чистой Зеленой Рощи» виновен ее последний владелец — Никита Капчук, к которому компания перешла в конце 2015 года. По некоторым данным, Капчук является сыном бизнесмена Константина Капчука, отсидевшего в нулевые по громкому делу о мошенничестве. Отметим, что именно на период «правления» Капчука приходятся зафиксированные судом эпизоды вывода активов через директора Гульсум Клочкову, предпринимателей Артема Мансурова и Дину Горенкову. Согласно документам из картотеки дел суда, в настоящее время Никиту Капчука и Гульсум Клочкову вместе со Швалевым пытаются принудить к субсидиарной ответственности по долгам компании.

«Все сводится к Капчуку, который был последним собственником этой компании», — заявил Швалев корреспонденту «ФедералПресс», заверив, что в его время никаких фиктивных сделок не было.

«Готов прийти и пообщаться с жильцами», — сказал он. По словам Швалева, фирма «Энтар» занималась уборкой придомовой территории и техническим обслуживанием, а ее выбор в качестве подрядчика никак не был связан со «Справедливой Россией».

Политическая подоплека

Швалев не исключает, что скандал связан с предстоящими выборами. Отметим, что Караваев и Швалев входят в первую тройку «Справедливой России» на выборах в думу Екатеринбурга. Кампания предстоит и бывшему главе свердловских эсеров Александру Буркову , который исполняет обязанности губернатора Омской области . Именно он назначил министром Илью Лобова; Антона Швалева также называют кандидатом на различные посты в Прииртышье.

«Любая публикация, которая идет перед выборами и касается конкретного человека, специально она сделана или не специально, все равно будет использована. Не знаю, было ли у Швалева банкротство или не было, была у него управляющая компания или нет. Я знаю одно — любая публикация, позитивная или негативная, а особенно негативная, во время выборов используется», — поделился мнением с корреспондентом «ФедералПресс» политолог Михаил Коробельников.

«Если оппоненты используют этот скандал против самого кандидата, это может иметь определенный эффект. Тема острая, к управляющим компаниям много разных претензий», — считает руководитель уральского филиала ФоРГО Анатолий Гагарин . По его мнению, движение «Справедливое ЖКХ» имело определенный вес, но дальнейшего его развитие привело к участию эсеров в работе управляющих компаний. Сейчас эта тема отошла у «Справедливой России» на второй план, и повестку перехватывают единороссы , выступающие за повышение роли государства в сфере ЖКХ, отметил политолог.

Фото: Справедливая Россия