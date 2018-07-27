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Законопроект об обязательном выделении времени телеэфира на социальную рекламу могут внести в ГД осенью
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Законопроект об обязательном выделении времени телеэфира на социальную рекламу могут внести в ГД осенью 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов планирует осенью внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предусматривающий установление процента социальной рекламы и рекламы социального предпринимательства от общего эфирного времени телеканала. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».
«Мы планируем подготовить соответствующий законопроект к следующей сессии. Я думаю, в начале сессии мы его внесем: сентябрь-октябрь», — заявил В. Власов.
При этом, он пояснил, что именно понимается под социальной рекламой и рекламой социального предпринимательства.
«Если мы говорим про социальную рекламу, я думаю, всем понятно, что в такой рекламе поднимаются какие-то социальные темы, рассказывается о том, что вредно употреблять алкогольные напитки, курить. Реклама социального предпринимательства. Допустим, мы (депутаты Госдумы — прим. Агентства «Москва») приняли в третьем чтении закон о реестре сельхозпроизводителей. При этом мало кто в Москве знает, как напрямую у сельхозпроизводителя приобрести продукт питания, про меры поддержки начинающих сельхозпроизводителей», — уточнил депутат.
По словам парламентария, принятие закона будет способствовать развитию такого вида предпринимательства.
«У нас очень много говорят о поддержке социального бизнеса, социального предпринимательства. Но, к сожалению, большая часть мер предпринимается исключительно администрациями регионов.
Если часть эфирного времени на телеканалах будет тратиться на поддержку социального бизнеса, это поможет развитию нашей экономики, информация о социальном бизнесе станет доступнее для наших граждан», — добавил В. Власов.
При этом он отметил, что сам процент эфирного времени может быть изменен в ходе рассмотрения законопроекта депутатами Госдумы.
«Я предлагаю предусмотреть минимум 2% эфирного времени телеканала на социальную рекламу и рекламу социального предпринимательства в совокупности.
Если мои коллеги (в ходе рассмотрения проекта — прим. Агентства «Москва») сочтут, что необходимо выделить 2% на социальную рекламу и еще 2% эфирного времени на социальное предпринимательство, то будет выделено 4%.
Я, конечно, надеюсь, что они установят время в большую сторону, может быть 5%. Но еще раз подчеркиваю — минимум 2% от всего эфирного времени», — подытожил В. Власов.
Как сообщалось ранее, с предложением выделить определенный процент эфирного времени телеканалов для распространения социальной рекламы и рекламы социального предпринимательства В. Власов выступил на заседании Госдумы в ходе обсуждения вопроса об увеличении лимита продолжительности рекламы на телевидении.
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