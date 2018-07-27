Энгельсская фирма задолжала своим работникам почти семь миллионов рублей

Компания «СпецМашИнвест» из личной заинтересованности не выплачивала в полном объёме заработную плату своим работникам. В итоге задолженность составила 6,9 миллионов рублей. За такое нарушение директор организации предстанет перед судом. Об этом сегодня сообщает прокураутра Саратовской области

Установлено, что сотрудники фирмы недополучали зарплату в период с января 2016 года по март 2017. В соответствии с Уголовным Кодексом Российской Ферерации на директора возбуждено уголовное дело по первой части статьи 145.1 (частичная невыплата свыше трёх месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации) и по второй части статьи 145.1 (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенные из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации).

Свою вину глава компании не признал. В дальнейшем Энгельсский районный суд рассмотрит дело и вынесет решение.

Напомним, с начала текущего года работодатели Саратовской области уже погасили долгов по зарплате на общую сумму 145 миллионов рублей.