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Энгельсская фирма задолжала своим работникам почти семь миллионов рублей
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Энгельсская фирма задолжала своим работникам почти семь миллионов рублей 

САРАТОВ24 2 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Компания «СпецМашИнвест» из личной заинтересованности не выплачивала в полном объёме заработную плату своим работникам. В итоге задолженность составила 6,9 миллионов рублей. За такое нарушение директор организации предстанет перед судом. Об этом сегодня сообщает прокураутра Саратовской области.
Установлено, что сотрудники фирмы недополучали зарплату в период с января 2016 года по март 2017. В соответствии с Уголовным Кодексом Российской Ферерации на директора возбуждено уголовное дело по первой части статьи 145.1 (частичная невыплата свыше трёх месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации) и по второй части статьи 145.1 (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенные из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации).
Свою вину глава компании не признал. В дальнейшем Энгельсский районный суд рассмотрит дело и вынесет решение.
Напомним, с начала текущего года работодатели Саратовской области уже погасили долгов по зарплате на общую сумму 145 миллионов рублей.
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