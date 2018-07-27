Более 8 млн тонн зерна собрали на Ставрополье 

ПЯТИГОРСК, 27 июля. /ТАСС/. Ставропольские хлеборобы завершили жатву с высоким результатом в 8,15 млн тонн зерна, сообщил в пятницу губернатор Владимир Владимиров в своем блоге Instagram.
"Хорошие новости с хлебных полей Ставрополья — завершена важнейшая сельскохозяйственная кампания — уборка урожая зерновых. Валовой сбор (пока без кукурузы) составил 8,15 млн тонн при урожайности 37,8 центнера с гектара. 80% ставропольского каравая — это продовольственная пшеница", — сообщил Владимиров.
По его словам, больше всех зерна собрано в Новоалександровском и Ипатовском городских округах — свыше 600 тыс. тонн в каждом. Наибольшая урожайность получена в Кочубеевском районе — 80,5 центнера с гектара.
Как сообщалось, всего в этом году в крае запланировано убрать 2,153 млн га, из них более 1,8 млн га — озимая пшеница. Элитными семенами озимых зерновых культур засеяно 16% площадей, что выше 2017 года на 1%. По итогам 2017 года край входит в тройку регионов — лидеров России по валовому сбору зерновых.