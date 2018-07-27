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Лотосов в Хабаровском крае стало больше
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Лотосов в Хабаровском крае стало больше 

Хабаровский край сегодня 2 часа назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Двадцатые числа июля — пик цветения лотосов, цветов, официально признанных одним из семи чудес Хабаровского края. Наслаждаться красотой краснокнижного растения можно до середины августа. Кстати, в этом году мест их произрастания в регионе стало больше — специалисты насчитали 13 таких водоемов.
— Полюбоваться лотосом Комарова можно на Большом Уссурийском острове, в Вяземском и Бикинском райоах, вблизи Хехцира, около островов Дачный и Кабельный, на 11-м км, за мостом на левобережье, в поселках Галкино, Горького и других. Увеличение количества мест произрастания цветка отчасти связано с деятельностью самих жителей края, которые распространяют его семена, — рассказывает ИА «Хабаровский край сегодня» председатель Хабаровского краевого отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» Владимир Сидоров.
Например, в прошлом году реликтовое чудо появилось искусственным путем в водоеме вблизи поселка Горького. Лотосы туда завезла дачница.
Однако находятся и те, кто в погоне за красивым кадром рушат корневую систему растений, заходя к ним в воду, или даже рвут на память цветок. Власти напоминают, что для таких людей предусмотрен штраф. Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях (статья 8.35) за сорванный лотос придется заплатить 2,5 тысячи рублей.
— Причем это только за один цветок. А если вы собрали букет — сумма получается еще весомее. В прошлом году было несколько случаев, когда люди привлекались к ответственности. Некоторые рвут лотосы в состоянии восхищения, другие — чтобы поставить в вазу, при этом не понимая, что эти кувшинки очень быстро увядают. — продолжает Владимир Сидоров. — Мы постоянно проводим разъяснительную работу, отслеживаем соцсети. С каждым разом людей, пренебрегающих правилами, становится меньше, жители края предпочитают лицезреть это краснокнижное чудо на расстоянии.
Хабаровский край находится на границе ареала произрастания лотоса, потому и считается этот цветок природной жемчужиной региона. Сам же цветок произрастает в илистой воде и обладает возможностью самоочищения — его лепестки отталкивают воду и грязь с поверхности листьев.
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