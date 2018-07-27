На ливенском рынке нашли «опасные» арбузы

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям провели проверку соблюдения фитосанитарного законодательства в Ливенском районе.

В июле 2018 года были проверены места торговли на территории центрального рынка и привокзальной площади Ливен . В ходе контрольных мероприятий сотрудники ведомства выявили административные правонарушения.

Продавцы реализовывали арбузы без документов, подтверждающих из безопасность, завезённые из других регионов. Торговля велась на соломенной подстилке. В отношении виновных лиц составлены административные протоколы по статье по «Нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)», уточнили в орловском Россельхознадзоре.