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Пропавшую в Прикамье бабушку нашли возле Чусовского моста
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Пропавшую в Прикамье бабушку нашли возле Чусовского моста 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Почти сутки в Пермском крае велась поисковая операция по розыску пропавшей 77-летней женщины. 26 июля она ушла из дома в деревне Успенка Чусовского района. С собой у пенсионерки были грабли.
«Она живёт в районе Закамска, возможно помнит свой адрес и могла его назвать. Если её кто-то видел, или подвозил до ближайших поселений, позвоните», — писали в соцсетях родственники.
«До полуночи в том квадрате, где потерялась бабушка, проводили поиски сотрудники МЧС и полиции, волонтёров просили пока не ездить туда, — рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье» координатор поискового отряд им. Ирины Бухановой. — Утром на поиски уже планировались поднимать вертолёт, но чудесным образом бабушку обнаружили в районе Чусовского моста (на трассе Пермь-Березники). Сейчас к ней выехал сын».
С пенсионеркой такое случается уже не в первый раз, не так давно она ушла и была найдена родными в краснокамской больнице. Волонтёры объясняют, что в жару у пожилых людей случаются обострения, поэтому пермякам нужно внимательней следить за своими пожилыми родственниками.
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