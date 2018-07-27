Андрей Травников на НЗХК: «Здесь я увидел современные методы и подходы»

Госкорпорации Росатом. Новосибирский завод химкоцентратов — один из ведущих мировых производителей ядерного топлива для АЭС и исследовательских реакторов России и зарубежных стран. Также это российский производитель металлического лития и его солей. Предприятие входит в структуру Топливной компании ТВЭЛ

«Я сегодня прошел по цехам, увидел новое оборудование, отношение к работе, результат ежедневного кропотливого труда в течение многих лет по повышению эффективности, — сказал Андрей Травников на встрече с трудовым коллективом НЗХК. — Показать достойное предложение, в том числе и ценовое, удержаться на рынке, продемонстрировать эффективность, готовность удовлетворять потребности клиентов очень сложно, но вы это сделали, за что вам огромное спасибо. Благодаря вашему участию, корпорация Росатом является одной из успешных в мире».

Андрей Травнников обратил внимание на методы, которые применяются при реализации новых производственных задач на НЗХК. Он отметил, что на других предприятиях очень часто это делается за счет копирования различных зарубежных методик, продуктов, систем менеджмента качества.

«Здесь же я увидел серьезную переработку советского опыта производства и организации труда, современных методов и подходов — стройную собственную систему производства, — сказал врио губернатора. — Приятно было посмотреть, поделиться опытом. Я как производственник в свое время тоже прошел всю эту школу организационных изменений».

Руководитель региона отметил, что перспективы у предприятия очень хорошие — в этом году НЗХК празднует 70-летний юбилей.

Напомним, что предприятие основано 25 сентября 1948 года. В настоящее время 6% от общей установленной мощности энергетических ядерных реакторов в мире работают на топливе, производимом на НЗХК.