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Новый челябинский скейт-парк в цифрах
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Новый челябинский скейт-парк в цифрах 

Хорошие новости 2 часа назад
Фото: Хорошие новости
В Челябинске состоялось открытие экстремального скейт-парка, он расположен за спиной памятника академику Курчатову. Это не первая попытка устроить городским спортсменам-экстремалам веселую жизнь — в 2016 мобильные трамплины и рампы поставили на площади Революции, а у ЮУрГУ покатушки организовывали самостоятельно и стихийно. Ну, теперь-то заживем! Вкратце и в цифрах расскажем, что там к чему.
600 квадратных метров — примерно столько площади отведено для экстремальных забав. На территории расположено около десятка конструкций разной высоты и конфигурации (рампы, фанбоксы, грайндбоксы и т.д).
43 спортсмена-любителя заявились на участие в соревновательной программе в честь открытия парка. Дисциплин было три — велосипед BMX, скейтборд и скутер-самокат. Самый юный участник заездов в день открытия — Паша (на фото), ему 4,5 года.
Оборудование парка обошлось инвестору в 5 миллионов рублей. Из городского бюджета потрачено 0 рублей.
12 месяцев в году парк будет работать для всех желающих и абсолютно бесплатно. Что можно делать на рампах зимой, пока неясно, но демонтировать конструкции в холода и возвращать их по весне — слишком накладно и неудобно.
На открытии выступил советник президента РМК Анатолий Еремин (“Русская медная компания” — идеолог и инвестор проекта).
— Мы совместно с администрацией города возводим вот такие экстрим-парки и воркаут-площадки, а вы несете идеи спорта, здорового образа жизни! — обратился к спортсменам Анатолий Еремин. — Одна большая просьба! Памятник Курчатову это визитная карточка города, относитесь к нему с уважением. Ну и берегите себя!
Экстрим-парк работает в дежурном режиме, велосипедисты, роллеры и все-все-все, приезжайте кататься.
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