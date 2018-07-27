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В Мурманске построят два дока, где будут делать основания для буровых платформ
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В Мурманске построят два дока, где будут делать основания для буровых платформ 

ТАСС 2 часа назад
ВЛАДИВОСТОК, 27 июля. /ТАСС/. Два дока планируется построить на судоремонтном заводе в Мурманске, сообщил в пятницу во Владивостоке вице-президент по энергетике, локализации и инновациям ПАО «НК „Роснефть“ Андрей Шишкин.
»Еще одним направлением обеспечения нефтегазовых проектов на арктическом континентальном шельфе РФ является создание инфраструктуры на «82 судоремонтном заводе» Мурманска. Сегодня компания делает проект на базе завода по производству основания буровых платформ. Там будет построено два дока размером 200 на 200 [каждый]. Они будут обеспечивать строительство бетонных оснований для буровых платформ, способных работать в Арктике", — сказал Шишкин на пленарном заседании первого международного дальневосточного Морского салона.
Первый международный дальневосточный Морской салон проходит во Владивостоке с 26 по 28 июля. В нем участвуют более 1,5 тыс. человек из России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе представители судостроительных и судоремонтных компаний. Участники салона обсудят проблемы судостроения, инфраструктуры и логистики и регулирования отрасли. Центральным событием станет пленарное заседание «Водный транспорт в эпоху цифровизации и новых технологий».
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