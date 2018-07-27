Суд в Кузбассе оштрафовал медсестру интерната за смерть пациента от переохлаждения

МОСКВА , 27 июля. / ТАСС /. Калтанский районный суд Кемеровской области признал медицинскую сестру психоневрологического интерната виновной в смерти пациента, умершего от переохлаждения. Она оштрафована на 10 тысяч рублей, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

"Калтанский районный суд вынес постановление о назначении судебного штрафа медицинской сестре психоневрологического интерната, откуда самовольно ушел пациент и умер от переохлаждения. Суд назначил обвиняемой судебный штраф в размере 10 тысяч рублей", — сообщает ведомство.

В октябре 2017 года в поселке Малиновка на ул. Пугачева было обнаружено тело неизвестного без признаков насильственной смерти. Им оказался инвалид второй группы, он был признан недееспособным и жил в интернате в отделении медико-педагогической коррекции, который пациенты не могут покидать самостоятельно.

Несмотря на это, вечером 34-летний мужчина самовольно покинул интернат и не вернулся. Младшая медицинская сестра сообщила об этом палатной сестре, но та, несмотря на то, что пациент не присутствовал на ужине и приеме таблеток, не придала этому значения и не сообщила о происшествии руководству и медицинским сестрам при передаче смены. В результате поиски пациента начались спустя длительное время, мужчина умер от переохлаждения, а его тело обнаружили на следующий день на улице.

Нарушения в работе сотрудников Малиновского психоневрологического интерната сотрудники прокуратуры выявляли и раньше. Директору вынесли представление, после этого были приняты меры, чтобы исключить случаи самовольного ухода, но их оказалось недостаточно.

Прокурор города направил материалы проверки в следственный отдел, где было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"). Подсудимая полностью признала вину и раскаялась в содеянном.