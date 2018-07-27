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Корреспондент Первого канала рассказал молодым омичам о «правильном контенте»
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Корреспондент Первого канала рассказал молодым омичам о «правильном контенте» 

Омск Здесь 2 часа назад
Фото: Омск Здесь
О секретах профессии участникам форума «РИТМ» рассказал Георгий Шершнев. Участники молодежного форума «РИТМ» вчера, 26 июля, встретились с корреспондентом Первого канала Георгием Шершневым. Ребята буквально засыпали спикера своими вопросами, тематика которых варьировалась от прений с редакцией до моральной стороны в работе журналиста и «правильном» контенте. Будущих медийщиков интересовало, почему зачастую хороший медиапродукт не продается, а низкосортный рождает спрос.
Сам Шершнев рассказал о своем опыте работы в СМИ, участии в информационных войнах и поделился впечатлениями о командировке в Донбасс.
— Это страшно, но это моя работа, — отметил Георгий Шершнев. — Побывав там, я закалил свой характер и посмотрел на все другими глазами.
Ритмовцы долго не хотели отпускать корреспондента Первого канала, активно делали с ним селфи и спрашивали о личном.
Фото: пресс-служба Минспорта Омской области
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