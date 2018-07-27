В Китае открылась улица-инкубатор для российских бизнесменов

Речь идет об «улице по развитию российского бизнеса» и Китайско-российском центре (инкубаторе) по обслуживанию новаторов и бизнесменов на ней. Улица-инкубатор пролегает по проспекту Хайжун района Сичэн города Суйфэньхэ. Пока она простирается на 400 метров и здесь насчитывается 34 торговых и офисных помещения общей площадью в 6283 квадратных метра, но по завершении второй и третьей очереди проекта протяженность улицы может увеличиться до 1,9 километра.

Проект осуществляется под эгидой комитета Коммунистической партии Китая города Суйфэньхэ и городского правительства. Он ориентирован на россиян, желающих открыть и развивать бизнес на территории КНР, и местных граждан, рассчитывающих на сотрудничество с российскими партнерами. Местные власти готовы оказывать им политическую, финансовую, техническую и другую необходимую помощь.

О всесторонней поддержке со стороны властей и административных органов говорил на открытии улицы-инкубатора и глава парткома города Суйфэньхэ Ли Даи. После церемонии открытия чиновник посетил магазин медового вина «Три пчелки», пекарню «Нарина», сетевой супермаркет косметики, парфюмерии и бытовой химии российской компании АЮСС.

Представитель компании АЮСС в Китае Максим сообщил журналистам, что власти Суйфэньхэ предоставили компании льготу — на два года освободили от платы за аренду торговых помещений. Компания создала свою первую китайскую торговую базу именно в Суйфэньхэ и в дальнейшем планирует развивать бизнес в других регионах Китая, в том числе с помощью электронной торговли.

— В нашем супермаркете продаются более тысячи наименований товаров бытовой химии из России . Кроме того, интерьер магазина оформлен в российском стиле, чтобы китайские клиенты могли почувствовать себя здесь, как в России, — сказал Максим.

Павел родом из Хабаровска . Он — хозяин ресторана органической русской кухни и стал одним из первых, кто начал дело на «улице по развитию российского бизнеса».

— Мне 36 лет, и я набрался смелости приехать в Китай, чтобы заняться здесь предпринимательством. Местное правительство на два года освободило меня от арендной платы и помогло в оформлении хозяйственной лицензии, за что я очень благодарен. Надеюсь, что наша кухня понравится китайским друзьям, — сказал Павел.

Город Суйфэньхэ расположен на юго-востоке провинции Хэйлунцзян близ границы с Приморским краем России и является одним из важных погранпереходов на китайско-российской границе. По объему торговли с Россией древесиной, машиностроительной и электронной продукцией, фруктами, овощами и другими товарами Суйфэньхэ долгие годы остается одним из лидеров.

Эксперты полагают, что открытие улицы-инкубатора является инновационным шагом по поиску новых моделей развития межрегионального сотрудничества Китая с Россией.