Ростовскую улицу Орбитальную начнут продлевать в 2019 году

В Ростове-на-Дону микрорайон Суворовский соединят с Северным жилым массивом новой дорогой. Улицу Орбитальную уже в следующем году начнут продлевать от Космического переулка до улицы Особенной, рассказал градоначальник южной столицы Виталий Кушнарёв . Он отметил, что до конца нынешнего года будут завершены работы по корректировке проектной документации.

В тоже время заместитель директора департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения Алексей Войтенко отметил, что в администрации надеются, что проект будет включен в региональную программу дорожного строительства. Также он подчеркнул, что планируется реконструировать улицу Орбитальную от перехода балки реки Темерник до улицы Добровольского с выходом на Космический переулок. Однако документация на этот участок требует корректировки.

Ранее говорилось, что новый участок улицы Орбитальной будет четырехполосным с перспективой расширения до шести полос. Планируется, проехать по нему можно будет уже в 2020 году.