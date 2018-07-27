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В Казани на могилах появились QR-коды
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В Казани на могилах появились QR-коды 

Казанский Портал 2 часа назад
Табличка с QR-кодом на Арском кладбище. Фото: tatar-inform.ru  На могилах ученых на Арском кладбище Казани появились таблички с QR-кодами. Сканировав их, посетители получают ссылку на страницу с биографией захороненного.
«Начали мы с проректоров, ректоров, заведующих кафедр, профессоров. Это было коллегиальное решение сотрудников медицинского университета. Работу будем продолжать и дальше по мере нахождения захоронений», — рассказала «Татар-информ» директор музея истории КГМУ Регина Иванова.
Пока на Арском кладбище пять могил с QR-кодами. В будущем таких табличек станет в 10 раз больше. Проект может охватить и другие казанские кладбища.
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