Загадочные ямы в кустах обнаружены на улице Ватутина

Горожане обеспокоились, что около домов №49/1 и №51 по улице Ватутина в Новосибирске по дороге к ближайшей школе находятся ямы глубиной до четырех метров. Оказалось, что открытые погреба — наследие 80-х годов прошлого века. При этом ямы уже более двух лет представляют серьезную угрозу для новосибирских школьников.

«Погреба существуют с восьмидесятых годов. Раньше здесь стояли гаражи, но мэрия их ликвидировала, а вот заросли и погреба остались. В дальнейшем про это место все забыли, вспомнили месяца три назад, когда начался спил деревьев, вот уже месяц как погреба открыты. С зимы было открыто примерно 30 процентов погребов», — говорит новосибирец и житель дома по улице Ватутина Андрей Медвецкий.

Новосибирец обратился в общественную организацию «Гражданский патруль», а общественники подали жалобу в администрацию города, попросив устранить нарушения, поскольку открытые погреба и участки с высоковольтным кабелем действительно могут привести к трагедии, подобной колыванской, где зимой утонули два брата.

«Снос гаражей предусматривает, что территорию необходимо благоустроить. Ответственность за это лежит на администрации Новосибирска. Это очередной пример расхлябанности и отсутствия контроля за производимыми работами», — говорит руководитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов.