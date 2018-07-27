Деятельность Росрыболовства обсудили чиновники и бизнесмены во Владивостоке

Прошли публичные обсуждения результатов правоприменительной практики.

Приморским территориальным управлением Росрыболовства проведены публичные обсуждения результатов правоприменительной практики и руководств по соблюдению обязательных требований действующего законодательства за второй квартал 2018 года. Проведение публичных обсуждений регламентировано протоколом заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития «Реформа контрольной и надзорной деятельности».

Участие в публичном мероприятии приняли представители ассоциаций и предприятий рыбопромыслового и марикультурного бизнеса Приморского края и Дальнего Востока. Некоторые из них прибыли даже из Чукотского автономного округа . Участие в работе публичной площадки также приняли представители рыбохозяйственной науки, других контрольно-надзорных органов. Всего в мероприятии приняло участие более 30 человек.

В ходе публичных обсуждений от присутствующих поступило значительное количество вопросов, касающихся деятельности Росрыболовства. Наибольшее количество вопросов задала представитель Ассоциации добытчиков минтая. Здесь необходимо отдать должное руководителю Приморского теруправления Росрыболовства Андрею Гинкелю — несмотря на то, что часть вопросов не относилась к полномочиям теруправления Росрыболовства, он постарался дать на все вопросы наиболее развернутые ответы.

От представителей приморской аквакультуры также был задан вопрос, касающийся предоставления в территориальный орган отчетности и её сроков. Отвечая на вопрос, Андрей Гинкель акцентировал внимание на соблюдении сроков предоставления отчетности согласно требований нормативных документов. Даже если отчетность подается ранее установленного срока, это также считается правонарушением, так как она не охватывает весь отчетный период и по сути является неполной.

По мнению экспертов Ассоциации марикультурных организаций Приморского края (АМКОР), проводимые контрольно-надзорными органами публичные обсуждения результатов правоприменительной практики и руководств по соблюдению требований законодательства являются эффективной площадкой, открытой всем желающим, для конструктивного диалога между бизнесом и властью.

Необходимо отметить, что участие в публичных обсуждениях представителей других контрольно-надзорных органов, в частности теруправления Росприроднадзора, а также Владивостокской природоохранной прокуратуры, осуществляющей комплексный надзор за соблюдением требований законодательства в области рыболовства, аквакультуры и экологии, самым позитивным образом сказывается на качестве и всесторонности этих мероприятий, отмечает пресс-служба АМКОР.