Российский разработчик 3D-сканера Texel привлек 51 млн рублей

Другие финансовые подробности сделки не уточняются, однако известно, что сделка пройдет в несколько траншей и первый из них уже состоялся — за него фонд получил 3,3% компании.

Привлеченные средства планируется направить патентование, улучшение технологии и экспансию в США и Европу.

Ранее стало известно, что Texel создала 3D-сканер высотой в человеческий рост с датчиками-сенсорами и российским программным обеспечением. Рама сканера делает оборот вокруг человека за 30 секунд, после чего система в течение еще 60 секунд обрабатывает данные и показывает трехмерную модель.

Разработчики полагают, что 3D-модель человека будет полезна для виртуальной примерки одежды, изготовления сувенирных статуэток, идентификации по фигуре и в других направлениях.