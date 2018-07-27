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Российский разработчик 3D-сканера Texel привлек 51 млн рублей
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Российский разработчик 3D-сканера Texel привлек 51 млн рублей 

RB.ru 2 часа назад
Фото: RB.ru
Другие финансовые подробности сделки не уточняются, однако известно, что сделка пройдет в несколько траншей и первый из них уже состоялся — за него фонд получил 3,3% компании.
Привлеченные средства планируется направить патентование, улучшение технологии и экспансию в США и Европу.
Ранее стало известно, что Texel создала 3D-сканер высотой в человеческий рост с датчиками-сенсорами и российским программным обеспечением. Рама сканера делает оборот вокруг человека за 30 секунд, после чего система в течение еще 60 секунд обрабатывает данные и показывает трехмерную модель.
Разработчики полагают, что 3D-модель человека будет полезна для виртуальной примерки одежды, изготовления сувенирных статуэток, идентификации по фигуре и в других направлениях.
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