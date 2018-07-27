Сотрудник службы судебных приставов оштрафован за волокиту в Канавинском районе

Сотрудника Канавинского районного отдела управления федеральной службы судебных приставов оштрафовали на пять тысяч рублей за волокиту. Установлено, что он нарушил порядок рассмотрения обращений граждан. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Как выяснилось в ходе проведенной проверки, в районный отдел службы судебных приставов 13 февраля поступило обращение от нижегородца о возврате ошибочно взысканных средств. Согласно закону, ответ ему должны были дать в 30-дневный срок. Однако, заявитель получил его только 19 марта.

Сотрудника, допустившего данное нарушение, привлекли к административной ответственности. Решение суда вступило в законную силу.

Напомним, ранее двух нижегородских чиновников привлекли к ответственности за волокиту.